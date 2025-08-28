صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ ن نے ہمیشہ جمہور یت کے استحکا م کیلئے اپنا کر دار ادا کیا ہے ،میاں اکرام الحق

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی جمہور یت کے استحکا م کیلئے اپنا کر دار ادا کیا ہے آ ج بھی کھٹن حالات کے باوجود۔۔۔

 پا کستا ن مسلم لیگ ن وسیع ترقومی مفاد میں فیصلے کر کے ملکی استحکام اور ترقی کو یقینی بنانے کیلئے کوشاں ہے ،کیونکہ پاکستا ن مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی ملک قو م اور جمہور یت کے مفادات کی سیاست کی ،میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی فہم و فراست اور سیاسی بصیر ت کا اعتراف آ ج ہر سطح پر ہو ر ہا ہے مستقبل میں بھی مسلم لیگ ن ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ منتخب ہو گی۔

 

