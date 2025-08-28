صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی کا منہ بولتاثبوت ہے ،ذوالفقار علی بھٹی

  • سرگودھا
چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی کا منہ بولتاثبوت ہے ،ذوالفقار علی بھٹی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی اور نا قص پالیسیوں کا منہ بولتاثبوت ہے۔۔۔

 صوبہ پنجا ب میں ا س وقت حکومتی ر ٹ نا م کی کو ئی چیز نہیں مہنگا ئی بے ر وز گا ر ی اور لا قا نو نیت پنجا ب حکو مت کا ٹریڈ ما ر ک بن چکا ہے لمحہ فکریہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی بجا ئے حکو مت ا س وقت سیاسی مخالفین کو کچلنے پر توا نا ئیاں صرف کر ر ہی ہے چینی آٹا سمیت مختلف اشیا ئے ضروریہ کے نرخوں میں اضافہ ا س با ت کا ثبوت ہے کہ حکو مت نے عوا م کو مہنگا ئی ما فیا کے ر حم و کر م پر چھوڑ د یا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمالیہ اور پیرمحل کے 48 دیہات خالی کرا رہے ہیں:نعیم سندھو

آ ر پی او کا چنیوٹ ، جھنگ کا دورہ ، سیلابی صورتِ حال کا جائزہ

سیلاب ،حفاظتی و ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں :ڈپٹی کمشنر

چنیوٹ : انتظامیہ الرٹ، 100 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ

سیوریج مسائل،نجات کے سکیموں کو مکمل کیاجائے :ایم ڈی واسا

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، ناقص دودھ والی گاڑیوں کو جر مانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن