صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریسٹ فیڈنگ ویک،ڈی سی بھکر کی بھرپور مہم چلانے کی ہدایت

  • سرگودھا
بریسٹ فیڈنگ ویک،ڈی سی بھکر کی بھرپور مہم چلانے کی ہدایت

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت بریسٹ فیڈنگ ویک کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں اے ڈی سی جی ارشد وٹو، سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ۔۔۔

 محکمہ صحت کے افسران، ماہرینِ صحت، خواتین و بچوں کی نگہداشت سے متعلقہ اداروں کے نمائندگان اور این جی اوز کے افراد نے شرکت کی۔اجلاس کا مقصد ماں کے دودھ کی اہمیت، اس کے فوائد اور معاشرتی سطح پر آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنانے کے اقدامات پر غور کرنا تھا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ ماں کا دودھ نومولود بچوں کی صحت، جسمانی و ذہنی نشوونما اور قوتِ مدافعت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے ۔ یہ نہ صرف بچوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ معاشرے میں صحت مند نسل کی تشکیل میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے ۔انہوں نے محکمہ صحت اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ بریسٹ فیڈنگ ویک کے دوران اسکولز، مراکز صحت اور کمیونٹی لیول پر بھرپور آگاہی مہم چلائیں ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راوی کے اطراف ’’ روڈا‘‘ حفاظتی بند ڈیزائن کر رہا ، وزیرمواصلات

ایف بی آر کے زیر اہتمام آ ئی سی سی آ ئی میں ٹیکس آگاہی سیشن

سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ، ایمرجنسی آپریشن سینٹربنانیکی منظوری

گوادر پورٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا ئیگا ،وزیر بحری امور

ڈینگی خاتمہ کیلئے مو ٔثر اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ،ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن