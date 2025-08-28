انجمن فدایانِ رسول ؐ کا استقبالِ ربیع الاول کا عظیم الشان جلوس
بھیرہ(نامہ نگار ) انجمن فدایانِ رسول ؐ کے زیر اہتمام استقبالِ ربیع الاول کے سلسلے میں حسبِ روایت ایک عظیم الشان جلوس جامع مسجد بازار والی سے نکالا گیا۔
جلوس کی قیادت ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی، حاجی سیٹھ محمد اصغر، پیر ابرار حیات شاہ، پیر طاہر محمد شاہ، پیر ریحان احمد شاہ، قاری محمد یوسف اور دیگر مذہبی رہنماؤں نے کی۔ جلوس میں مجلس حزب الانصار، انجمن غلامان قلندر، بلوچ ویلفیئر اینڈ یوتھ پاور ہیلپ فورس کے اعجاز حسین بلوچ، شیخ علی حمزہ، حفیظ خان بلوچ، اسد خان بلوچ، حاجی صدیق اکبر سمیت سماجی شخصیات اور عاشقانِ رسول ؐکی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے عشقِ رسول کے نعرے بلند کیے اور بارگاہِ رسالت میں ہدیۂ عقیدت پیش کیا۔جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ پہنچا، جہاں انجمن فدایانِ رسول ؐکے بانی الحاج حکیم برکات احمد بگوی کے مزار پر چادر پوشی کی گئی اور خصوصی دعا کے ساتھ جلوس اختتام پذیر ہوا۔