صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے چناب میں سیلاب،سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ

  • سرگودھا
دریائے چناب میں سیلاب،سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ

مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)دریائے چناب میں شدید سیلابی صورتحال کے پیش نظر مڈھ رانجھا او رگردونواح کے 41دیہات متاثر ہونیکا شدیدخدشہ ہے ،دریائے چناب کے کنارے متعدد دیہات زیر آب آگئے ۔

علاقہ مکینوں کی مال مویشوں کے ہمراہ نقل مکانی جاری ہے ۔انتظامیہ کی جانب سے علاقہ مکینوں کو محفو ظ مقامات پر منتقل ہونے اور زیر آب علاقہ چھوڑنے کیلئے مساجد میں اعلانات جاری اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ مڈھ رانجھاکے نزدیک دریائے چناب کے کنارے سینکڑوں ایکٹر پر کھڑی،چاول ،چارہ اورکماد کی فصلیں مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہیں اور دریائے چناب کے قریب آباد موضع جات، نواں کوٹ،ترڈیانوالہ، چک سلیمان،گُرنہ اورمتعدد ڈیرہ جات بھی زیر آب آگئے ہیں جوکہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے جس سے مزید آبادیاں زیر آب آنے کاخطر ہ ہے ۔ محکمہ صحت ،لائیوسٹاک اور ریسکیو کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کردیئے گئے ہیں ریسکیو ٹیمیں،پولیس اور پاکستان آرمی کے جوان امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

31 ہزار تھیلے گندم برآمد ، فلور ملز اور 8 گودام سیل

دریائی کٹائو روکنے کیلئے ایمر جنسی شگاف لگا دئیے :کمشنر

وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ

دریائوں ، نہروں کے پلوں پر شہری جمع ہو نے پر پابندی

ملکوال:مغربی پھا ٹک کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار راستہ اپنی مدد آپ کے تحت مرمت

فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ،زیادہ استعمال آئل ،بد بو دار چکن تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن