دریائے چناب میں سیلاب،سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ
مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)دریائے چناب میں شدید سیلابی صورتحال کے پیش نظر مڈھ رانجھا او رگردونواح کے 41دیہات متاثر ہونیکا شدیدخدشہ ہے ،دریائے چناب کے کنارے متعدد دیہات زیر آب آگئے ۔
علاقہ مکینوں کی مال مویشوں کے ہمراہ نقل مکانی جاری ہے ۔انتظامیہ کی جانب سے علاقہ مکینوں کو محفو ظ مقامات پر منتقل ہونے اور زیر آب علاقہ چھوڑنے کیلئے مساجد میں اعلانات جاری اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ مڈھ رانجھاکے نزدیک دریائے چناب کے کنارے سینکڑوں ایکٹر پر کھڑی،چاول ،چارہ اورکماد کی فصلیں مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہیں اور دریائے چناب کے قریب آباد موضع جات، نواں کوٹ،ترڈیانوالہ، چک سلیمان،گُرنہ اورمتعدد ڈیرہ جات بھی زیر آب آگئے ہیں جوکہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے جس سے مزید آبادیاں زیر آب آنے کاخطر ہ ہے ۔ محکمہ صحت ،لائیوسٹاک اور ریسکیو کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کردیئے گئے ہیں ریسکیو ٹیمیں،پولیس اور پاکستان آرمی کے جوان امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔