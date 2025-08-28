چائنا فیلوشپ پروگرام پر پہلے بریفنگ سیشن کا انعقاد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف چائنا سٹڈیز کے اور انسٹی ٹیوٹ فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر، کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا، بیجنگ کے تعاون سے چائنا فیلوشپ پروگرام پر پہلے بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع کو پاک چین علمی تعاون، تحقیقی روابط اور ثقافتی تبادلوں میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچرخالد تیمور اکرم تھے ۔جبکہ بورڈ آف ایکسپرٹ ممبر اقراء جاوید اور ریسرچ ایسوسی ایٹ یسرہ ناصر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے اساتذہ بھی موجود تھے ۔