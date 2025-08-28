صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کا مائنز ریسکیو اسٹیشن مکڑوال کا دور ہ

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا)چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن را سعید خٹک نے مائنز ریسکیو اسٹیشن مکڑوال کا دور ہ کیا،انسپکٹر آف مائنز سرگودہا ریجن میاں افضل بھی ہمراہ تھے۔۔۔

اس موقع پر کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بروقت ریسپانس دکھانے کے لیے ریسکیو آپریشن کا مظاہرہ بھی کیا گیا،اس موقع پر خادم مزدور را سعید خٹک کا کہنا تھا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور اس ضمن میں محکمہ مائنز اینڈ منرل اور حکومت پنجاب کی مشترکہ کاوشوں سے کسی حد تک مائنز حادثات میں کمی واقع ہوئی ہے ۔

 

