صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • سرگودھا
میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

کلورکوٹ (نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن پر عملدرآمد کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی قیادت میں میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے نے شہر بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔

کارروائی کے دوران شہر کے مختلف بازاروں میں دکانوں کے سامنے بنائے گئے تھڑے اور سڑک تک پھیلے ہوئے سامان کو ہٹا دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوامی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے شہر کو تجاوزات سے پاک کیا جا رہا ہے ، اور آئندہ بھی ایسے اقدامات جاری رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آنیوالے دنوں میں آٹے کی قلت، قیمت بڑھنے کاخدشہ

سیلاب ،محکمہ صحت و آبادی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ

سپورٹس کمپلیکس :لان اور جاگنگ ایریا کو بہتر بنانے کی ہدایت

پرائم ہیلتھ کیئر ہسپتال جوہر ٹاؤن ایک مثالی ادارہ :جہاں آرا وٹو

اوپن یونیورسٹی نے نیا ڈگری پروگرام متعارف کرادیا

واسا کی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہنگامی حکمت عملی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن