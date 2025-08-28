میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن
کلورکوٹ (نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن پر عملدرآمد کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی قیادت میں میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے نے شہر بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔
کارروائی کے دوران شہر کے مختلف بازاروں میں دکانوں کے سامنے بنائے گئے تھڑے اور سڑک تک پھیلے ہوئے سامان کو ہٹا دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوامی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے شہر کو تجاوزات سے پاک کیا جا رہا ہے ، اور آئندہ بھی ایسے اقدامات جاری رہیں گے ۔