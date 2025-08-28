صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں ’’انسدادِ گداگری آگاہی نمائش‘‘ کا انعقاد

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیراہتمام انسدادِ گداگری آگاہی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس جبکہ مہمانِ اعزاز ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سرگودھا سید علی عابد نقوی تھے ، جنہوں نے نمائش کا افتتاح کیا اور فن پاروں کا معائنہ کیا۔اس موقع پر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن مریم سیف،مختلف تدریسی و انتظامی شعبہ جات کے صدور، فیکلٹی ممبران اور طلبہ بھی موجود تھے ۔ نمائش میں ٹیکسٹائل، انٹیریئر، گرافکس اور فائن آرٹ پروگرامز کے موجودہ اور سابقہ طلبہ کے 67 فن پارے پیش کیے گئے ، جن میں پینٹنگز، فوٹوگرافی، پوسٹرز اور ویوونگ شامل تھیں۔ 

 

