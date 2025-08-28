صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کی نشاندہی پر ایکشن ، سٹریٹ لائٹس کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم

  • سرگودھا
دنیا کی نشاندہی پر ایکشن ، سٹریٹ لائٹس کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)روزنامہ دنیا کی نشاندہی پر کمشنر کا ایکشن، سٹریٹ لائٹس کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے۔۔۔

بتایا جاتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن سرگودھا ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر میں رات کے اندھیر کو روشن کرنے کے لیے ساڑھے کروڑ کی لاگت سے لگائی جانے والی سٹریٹ لائٹس تا حال فعال نہ ہو سکی ہے ذرائع کے مطابق شہر میں ساڑھے 12 کروڑ کی لاگت سے لگائی جانے والی سٹریٹ لائٹس کے منصوبے کی مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی جس وجہ سے منصوبہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی فعال نہ ہو سکا ہے جبکہ ٹھیکیدار کو دس کروڑ سے زائد کی ادائیگی کردی گئی ہے، کمشنر نے سٹریٹ لائٹس کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

