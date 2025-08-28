زرعی رقبہ جات پر غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیاں قائم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)متعلقہ شعبوں کی مبینہ ملی بھگت سے سرگودھا کے مختلف دیہی علاقوں میں زرعی رقبہ جات پر غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کی طرف سے لوٹ مار کے ساتھ ساتھ حکومتی خزانے کو بھی کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا سلسلہ بدستور جار ی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق سرویلنس ٹیم کی جانب سے سول ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کیا گیا ہے کہ سرگودھا، سلانوالی، بھلوال، شاہ پور سمیت مختلف دیہی علاقوں میں چھوٹے چھو ٹے غیر قانونی ٹاؤن زرعی رقبہ جات پر بنائے جا رہے ہیں،متعلقہ شعبوں کی ملی بھگت سے نقشہ کی منظوری اوردیگر قوائد و ضوابط پورا کئے بغیر بااثر ڈویلیپرز کی جانب سے کام شروع کر وا نا بدستور معمول بنا ہوا ہے ،جبکہ افسر اپنی کاغذی کاروائی عمل میں لانے کیلئے وقتی طور پر ٹاؤن کے کھیوٹ بلاک کروا دیتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بلاک ہونیوالے کھیوٹ وقتی طور پر کھول کر بھاری معاوضہ کے عوض رجسٹریاں بھی کر دی جاتی ہیں جبکہ پلاٹوں کی زیادہ تر خرید و فروخت بذریعہ اشٹامپ پیپرز جاری ہے ، منظوری کے لئے کنورشن اور کنڈونیشن سمیت دیگر امور کی بھاری فیسیں بچانے کے ساتھ ساتھ رجسٹریوں کے بغیر اشٹامپپیپرز پر پلاٹوں کی فروخت سے قومی خزانے کو ماہانہ کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے ،یہی نہیں ان ہاؤسنگ کالونیوں کی زمین کو زرعی رقبہ ظاہر کر کے ٹیوب ویل کے نام پربجلی کے کنکشن حاصل کر نے علاوہ دیگر پرکشش سہولیات کے نام پر خریداروں کو بھی دھوکہ دیا جارہا ہے ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے 70سے زائد ہاؤسنگ کالونیوں کو باضابطہ طور پر غیر قانونی ڈکلیئر کر رکھا ہے اس کے باوجو دان میں پلاٹوں کی خرید و فروخت ارباب اختیار کیلئے لمحہ فکریہ ہے ۔