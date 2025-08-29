صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کا کمشنر فیصل آباد کے ساتھ ضلع چنیوٹ کا دورہ

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے کمشنر فیصل آباد میڈم مریم خان کے ہمراہ ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا اوراس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ،ڈپٹی کمشنر چنیوٹ،پاک آرمی کے افسروں و دیگر متعلقہ افسر موجود تھے ۔

جس پر ضلعی افسروں نے سیلاب کی موجودہ صورتحال،امدادی سرگرمیوں،فلڈ ریلیف کیمپوں، ہنگامی صورتحال میں اقدامات کے حوالے سے اگاہ کیا۔ آر پی او فیصل آبادذیشان اصغر نے دیگر افسروں کے ہمراہ ضلع چنیو ٹ میں پل دریائے چناب اورریلوے پل کا وزٹ کیا۔آر پی او ذیشان اصغرنے دیگر افسران کے ہمراہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیااور علاقہ مکینوں سے مل کرپولیس انتظامات کے حوالے سے فیڈ بیک لیا۔جس پرمتعلقہ افسروں کو تمام ترسہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔آر پی او فیصل آبادنے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں 24/7 پولیس عوام کی مدد کے لئے موجود ہے ۔سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر پولیس ہمہ وقت الرٹ ہے ۔

 

