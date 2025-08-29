صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص حکمت عملی کے باعث صفائی ٹیکس کی وصولی متاثر

  • سرگودھا
ناقص حکمت عملی کے باعث صفائی ٹیکس کی وصولی متاثر

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کی انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث صفائی ٹیکس کی وصولی متاثر ہو رہی ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق کمپنی کی صفائی ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کوئی واضح پالیسی نہیں ہے جبکہ گھر گھرٹیکس کے چالان محکمہ ڈاکخانہ پہنچائے گا ریکوری مذکورہ ٹھیکیدارکرے گا ٹھیکیدار اگر کارندوں کو وصولی میں لگائی گا تو صفائی کا نظام متاثر ہوگا جس وجہ سے کوئی واضح پالیسی نہ بننے کی وجہ سے ریکوری صفر ہے حکومت کی جانب سے گرانٹ جاری نہ ہونے پر کمپنی نے اخراجات کے لیے دکانداروں پیٹرول پمپس فیکٹری شاپنگ پلازوں وغیرہ کمرشل یونٹس سے وصولی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا ، گندگی سے شہری پریشان

ایم ڈی واسا کا عابد شیر علی ، میاں طاہر جمیل کیساتھ نیاموآنہ کا دورہ

ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

ادویات، راشن ،ضروری سامان کا سٹاک کر لیا :نعیم سندھو

الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کا اجلاس ، سیلاب پر تشویش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ