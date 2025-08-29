ناقص حکمت عملی کے باعث صفائی ٹیکس کی وصولی متاثر
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کی انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث صفائی ٹیکس کی وصولی متاثر ہو رہی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق کمپنی کی صفائی ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کوئی واضح پالیسی نہیں ہے جبکہ گھر گھرٹیکس کے چالان محکمہ ڈاکخانہ پہنچائے گا ریکوری مذکورہ ٹھیکیدارکرے گا ٹھیکیدار اگر کارندوں کو وصولی میں لگائی گا تو صفائی کا نظام متاثر ہوگا جس وجہ سے کوئی واضح پالیسی نہ بننے کی وجہ سے ریکوری صفر ہے حکومت کی جانب سے گرانٹ جاری نہ ہونے پر کمپنی نے اخراجات کے لیے دکانداروں پیٹرول پمپس فیکٹری شاپنگ پلازوں وغیرہ کمرشل یونٹس سے وصولی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔