تسنیم قریشی کی سربراہی میں وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی کی سربراہی میں ایک وفد نے گو ر نر پنجا ب سرد ار سلیم حید ر سے ملاقات کی۔۔۔

وفد میں ممبر ٹیم بلاو ل را نا عمیر خا ن سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد تحصیل صد ر سلانوا لی را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ سمیت د یگر عہدیدارا ن موجود تھے ، ملاقات میں سیلا ب کی تباہ کا ر یو ں سیلاب متاثرین کی بحا لی اور متاثرین کے لیے کیمپ لگا نے سمیت مختلف ایشیو ز پر غور کیا گیا ا س مو قع پر گو ر نر پنجا ب سر دار سلیم حیدر نے تسنیم احمد قریشی کی قیا د ت میں ملنے وا لے وفدسے گفتگو کر تے ہو ئے کہا کہ ہم سیلا ب متاثرین کے ساتھ ہیں اور پا کستا ن پیپلزپارٹی سیلاب متاثرین کی بحا لی کیلئے ہر ممکن اقدا ما ت کر ے گی ۔

 

