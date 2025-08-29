صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل جگہوں کو گھریلو ظاہر کر کے خزانے کو کروڑوں کا نقصان

  سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کے واضح احکامات کے باوجود کمرشل جگہوں کو گھریلو ظاہر کر کے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔۔۔

جبکہ محکمہ ایکسائز،میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کمیٹیوں اور محکمہ مال نے چمک کے عوض چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے ،ذرائع کے مطابق مذکورہ سرکاری محکموں کی مبینہ ملی بھگت سے اندرون شہر سمیت دیگر کئی مقامات پر کمرشل جگہوں کو گھریلو ظاہر کرکے نا صرف کروڑوں روپے خرد برد کئے گئے بلکہ ان جگہوں کا کمرشل استعمال بدستور جاری ہے ،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ عرصہ قبل اس حوالے سے اینٹی کرپشن کی چھان بین میں اس امر کی تصدیق ہو چکی ہے ، جس کے بعد محکموں نے ریکارڈ دبا لیا، اور معاملات جوں کے توں چلے آ رہے ہیں،جبکہ وزیر اعلی پٹیشن سیل کو بھی شکایات  موصول ہو چکی ہیں۔، جن پر ایکشن کی بجائے ان کی پردہ پوشی کر کے حکومتی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ، ضرورت اس امر کی ہے کہ ارباب اختیار ریکارڈ کی مکمل چھان بین کے بعد سرکاری طور پر ذمہ داروں اوران کے کردار کا تعین کرکے انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ 

 

