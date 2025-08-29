ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں سرجیکل اسکل ورکشاپ کا کامیاب انعقاد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا کے سرجیکل یونٹ ون کے کانفرنس ہال میں سرجیکل اسکل ورکشاپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔
ورکشاپ کے مہمانِ خصوصی ڈاکٹر سہیل طارق، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا تھے ،اس موقع پر ماسٹر ٹرینرز کے طور پر ڈاکٹر نوید احمد، ڈائریکٹر اسکل لیب، اور ڈاکٹر طیبا لطیف، سینئر رجسٹرار جنرل سرجری نے شرکاء کو تربیت فراہم کی۔ ورکشاپ میں ریزیڈنٹ سرجنز، ہاؤس آفیسرز اور میڈیکل طلباء نے شرکت کی، جنہیں بنیادی ٹیکنیکس آف سیونگ، سرجیکل ناٹس کے مختلف طریقے اور سیونگ کے جدید اسلوب پر لیکچرز اور عملی تربیت دی گئی۔