کوٹمومن میں سیلابی صورتحال کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)انتظامیہ نے سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن میں حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔۔۔
وہاں پر سیلابی پانی میں آنے والے سانپ، زہریلے حشرات اور آوارہ کتوں کی بھرمار ہونے سے دشواری پیش آرہی ہے انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں آوارہ کتوں کی بھر مار کے خاتمے کے لئے ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا ترجیح بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے جس پر ڈسٹرکٹ کونسل نے دو ٹیمیں تشکیل دے کر متاثرہ علاقوں میں بھیج دی ہیں