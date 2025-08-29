صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

41 پوائنٹس پر247 کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ :عامر مشتاق

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)اتحاد علما کے وفد نے سیف سٹی پراجیکٹ کا دورہ کیا ، ایس پی آپریشنز عامر مشتاق نے وفد کو بتایا کہ سیف سٹی پراجیکٹ میں جرائم کے خاتمہ اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے۔۔۔

موٹر سائیکل پر ہیلمٹ اورگاڑی میں سیٹ بیلٹ سمیت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے اس لئے شہر میں 41 پوائنٹس سمیت کام کرنے والے 247 کیمروں کی مدد سے شہر و ضلع کے داخلی راستوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے جہاں شہر میں 30 کیمروں کے پولز پر لگے ایک بٹن کو دبا کر براہ راست کنٹرول روم سے منسلک ہو کر واردات کی اطلاع اور پولیس مدد حاصل کر سکتے ہیں۔جبکہ ضلع کے 19سرکاری طالبات کالجز کو سیف سٹی کنٹرول روم سے رابطہ کا سسٹم نصب کیا جائے گا ،ملک ضیاء الحق ،شیخ نعیم طاہر،مولانا مظہر سمیع بٹ،مولانا عبدالرحمن نے بعدازاں میڈیا کو بتایا کہ سیف سٹی سرگودھا کے عوام کیلئے حکومت کا انمول تحفہ ہے جس کے مثبت اور دورس نتائج برآمد ہونگے ۔ 

 

