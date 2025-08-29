صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش کے پانی سے ڈینگی اور دیگر امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا

  • سرگودھا
بارش کے پانی سے ڈینگی اور دیگر امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کے دعوؤں اور احکامات کے باوجود شہر کے بیشتر مقامات پر کئی روز سے کھڑے بارشی پانی کے باعث ڈینگی اور دیگر وبائی امراض پھیلنے کے خطرات منڈلانے لگے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق مون سون کی حالیہ بارشوں کے باعث نہ صرف مختلف سرکاری محکموں کی طرف سے کی جانے والی کاغذی تیاریوں کا پول کھل گیا بلکہ مناسب اقدامات ، وسائل اور ملازمین کی کمی کو جواز بنا کر افسران کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث متعدد مقامات پر گنجان آبادیوں کی گلیوں،تالابوں ، جوہڑوں ، قبرستانوں اور خالی پلاٹوں سمیت کھیل کے میدانوں میں کھڑے بارشی پانی سے لوگوں کو شدید مشکلات در پیش ہیں،حکومتی ہدایات کے پیش نظر مختلف محکموں کی طرف سے ان مقامات پر پانی نکالنا تو دور کی بات، ابتدائی اقدامات سامنے نہیں آ سکے ،ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ڈسٹرکٹ سطح پر ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاسوں میں بھی مختلف محکموں کی طرف سے اعلی حکام کو فائلوں ، رپورٹوں کی حد تک کارکردگی کے مناظر پیش کر کے حکام بالا کو مطمئن کر نا معمول بنا ہوا ہے شہریوں نے وزیر اعلی پنجاب سمیت اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب افسران کے خلاف ہزاروں قیمتی جانوں کے پیش نظر مناسب اقدامات نہ کرنے پر سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے ۔ 

 

