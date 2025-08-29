محکمہ زراعت میں گریڈ ایک سے 17تک 364پوسٹیں خالی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے محکمہ زراعت کو مسلسل نظر انداز کرنے سے محکمہ کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق عرصہ سے بھرتی نہ ہونے سے ملازمین کی شدید کمی ہو گی ہے اس وقت سرگودھا ڈویژن میں محکمہ زراعت میں گریڈ ایک سے لیکر گریڈ سترہ تک کی تین سو سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے محکمہ زراعت ضلع سرگودھا 398میں سے 166 پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں آئندہ چند ماہ کے دوران مزید تیس کے قریب خالی سیٹوں کا اضافہ ہو جائیگا ملازمین کی روز بروز بڑھتی ہوئی کمی نے محکمہ کو مفلوج کرنا شروع کردیا ہے ۔