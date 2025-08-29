صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت میں گریڈ ایک سے 17تک 364پوسٹیں خالی

  • سرگودھا
محکمہ زراعت میں گریڈ ایک سے 17تک 364پوسٹیں خالی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے محکمہ زراعت کو مسلسل نظر انداز کرنے سے محکمہ کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق عرصہ سے بھرتی نہ ہونے سے ملازمین کی شدید کمی ہو گی ہے اس وقت سرگودھا ڈویژن میں محکمہ زراعت میں گریڈ ایک سے لیکر گریڈ سترہ تک کی تین سو سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے محکمہ زراعت ضلع سرگودھا 398میں سے 166 پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں آئندہ چند ماہ کے دوران مزید تیس کے قریب خالی سیٹوں کا اضافہ ہو جائیگا ملازمین کی روز بروز بڑھتی ہوئی کمی نے محکمہ کو مفلوج کرنا شروع کردیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ