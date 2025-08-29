ویکسی نیشن کے فکس پوائنٹ،بیشتر لوگ لاعلم،درجنوں بچے بروقت انجکشن سے محروم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر کی مختلف یونین کونسلوں میں متعلقہ ویکسی نیٹرز و دیگر عملہ نے ایسی جگہوں پر فکس پوائنٹس بنا رکھے ہیں جہاں بیشتر لوگوں کو علم نہیں، ڈیوٹی اوقات میں نجی کام نمٹائے جاتے ہیں۔۔۔
یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قبل ازیں ویکسی نیشن کے عمل کی ناقص صورتحال پر ویکسی نیٹرز کو وارننگ بھی جاری کی جا چکی ،تاہم ذرائع کے مطابق حالیہ مانیٹرنگ کے دوران درجنوں ایسے بچے پائے گئے جنہیں حفاظتی انجکشن بروقت نہیں لگ سکے ، جس پر ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے محکمانہ کاروائی کیلئے اقدامات شروع کر دیئے۔