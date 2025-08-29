منڈی مویشیاں پر ٹھیکیدار کے کارندوں کا 2افراد پر تشدد
میانوالی (نامہ نگار)منڈی مویشیاں بن حافظ جی پر مبینہ طور پر منڈی ٹھیکیدار کے ساتھیوں نے انعام اللہ اور امان اللہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔۔۔
امان اللہ منڈی پر اپنی بکری لایا اس نے پرچی والوں کو بتایا کہ میں نے بکری بیچنی نہیں ہے صرف مال کروانی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ منڈی میں چلے جائیں آپکی پرچی نہیں ہے جب بکری مال کروانے کے بعد امان اللہ واپس آیا تو پرچی والوں نے کہا کہ پرچی دیں اس نے بتایا کہ میں آپ سے اجازت لے کر گیا تھا کہ میں نے بکری بیچنی نہیں ہے مال کروانی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ پرچی لیں اسی بات پر تکرار ہو گئی اور پرچی والوں نے امان اللہ اور انعام اللہ نامی شخص کو مبینہ طور پر شدید زخمی کر دیا جبکہ ذرائع کے مطابق پرچی والوں کا بھی ایک شخص معمولی زخمی ہوا زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی منتقل کر دیا گیا ۔