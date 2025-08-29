صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی مویشیاں پر ٹھیکیدار کے کارندوں کا 2افراد پر تشدد

  • سرگودھا
منڈی مویشیاں پر ٹھیکیدار کے کارندوں کا 2افراد پر تشدد

میانوالی (نامہ نگار)منڈی مویشیاں بن حافظ جی پر مبینہ طور پر منڈی ٹھیکیدار کے ساتھیوں نے انعام اللہ اور امان اللہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔۔۔

امان اللہ منڈی پر اپنی بکری لایا اس نے پرچی والوں کو بتایا کہ میں نے بکری بیچنی نہیں ہے صرف مال کروانی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ منڈی میں چلے جائیں آپکی پرچی نہیں ہے جب بکری مال کروانے کے بعد امان اللہ واپس آیا تو پرچی والوں نے کہا کہ پرچی دیں اس نے بتایا کہ میں آپ سے اجازت لے کر گیا تھا کہ میں نے بکری بیچنی نہیں ہے مال کروانی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ پرچی لیں اسی بات پر تکرار ہو گئی اور پرچی والوں نے امان اللہ اور انعام اللہ نامی شخص کو مبینہ طور پر شدید زخمی کر دیا جبکہ ذرائع کے مطابق پرچی والوں کا بھی ایک شخص معمولی زخمی ہوا زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی منتقل کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

106سڑکوں کی مرمت کا اعلان،75کروڑ مختص

فلور ملزمالکان کی من مانیاں،قیمتوں میں اضافے کے بعد آٹے کے بحران کا خدشہ

گورنر سے اسپیشل انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن کی ملاقات

سی ڈی سی اور اے کے ڈی سکیورٹیز کے درمیان معاہدہ

کمشنر کی ہدایت پرمختلف علاقوں سے تجاوزات کاخاتمہ

ٹریفک نظام میں بہتری کیلئے ڈی آئی جی کے 7احکامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ