یہ وقت سیاست یا اختلافات کا نہیں،ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے ، سلطان حیات رانجھا

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سیاسی وسماجی رہنما ایڈووکیٹ سپریم کورٹ چو دھری سلطان حیات رانجھا نے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔

انہوں نے کہا کہ لگاتار بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے نتیجے میں سیلابی ریلوں نے گھروں، کھیتوں اور سڑکوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے ، یہ صورتحال نہ صرف جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی اور روزگار پر بھی براہِ راست اثر ڈال رہی ہے ،میں سیلاب سے متاثرہ ہر فرد کے دکھ اور پریشانی کو اپنا سمجھتا ہوں، یہ وقت سیاست یا اختلافات کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے ، میں حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ریسکیو آپریشنز تیز کرے ، ریلیف کیمپ قائم کرے ۔

 

