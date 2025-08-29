صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 87 میں ضمنی انتخابات،سکیورٹی ،پولنگ سکیم کا جائزہ

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر و ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی زیر صدارت حلقہ پی پی 87 میں ضمنی انتخابات کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔

 اجلاس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تنویر احمد ہمایوں، ریٹرننگ آفیسر سلمان قیوم شیخ، اے ڈی سی جی سلمان احمد لون، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر شعیب رضا خان، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر خالد خان اور فوکل پرسن ڈی ڈی ایل جی حبیب اللہ خان سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سکیورٹی، پولنگ اسکیم، ٹرانسپورٹیشن پلان اور حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پرامن انتخابات کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کرنے اور امیدواروں کو ضابطہ اخلاق کا پابند بنانے کی ہدایت کی۔

 

