لڑکی سے زیادتی کی کوشش،کپڑے پھاڑ ڈالے ،ملزم فرار ہو گیا

  • سرگودھا
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)ریاض الخطیب کالونی میں ایک شخص محمد زاہد نے اکیلی لڑکی کو چھیڑنے ، زیادتی کرنے اور اس کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی ۔ لڑکی کے شور کرنے پر اہل دیہہ اکٹھے ہو گئے ۔

لوگوں کو دیکھتے ہوئے ملزم فرار ہو گیا ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے کرن شہزادی کے ماموں عنصر حیات کی رپورٹ پر ملزم محمد زاہد ولد محمد اعجاز قوم ماچھی کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ عنصرحیات نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بھانجی کرن شہزادی عمر انیس سال اس کے گھر رہنے کیلئے آئی ہے گذشتہ شام تین بجے وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملحقہ آبادی چک صوبیدار جا رہی تھی جب وہ سکول کے قریب پہنچی تو محمد زاہد اور ایک نامعلوم شخص نے اسے روک لیا اس کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی اورمزاحمت کرنے پر اس کے کپڑے پھاڑ دیئے ، کرن کے شور مچانے پر اہل دیہہ اکٹھے ہو گئے ملزم اتنا بے خوف تھا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ بھی گالی گلوچ کیا اور کرن کو دھمکیاں دیتا رہا۔

 

