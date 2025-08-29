میانوالی میں اشیائے خورونوش کی من مانی قیمتیں، عوام پریشان
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر )میانوالی اور گردونواح میں سبزیاں، گوشت، فروٹ، سموسے ، پکوڑے ، بیکری مصنوعات اور کولڈ ڈرنکس مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔
ایک سروے کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں من مانے نرخ وصول کیے جا رہے ہیں۔ بڑا گوشت 1200 روپے ، چھوٹا گوشت 2000 سے 2200 روپے فی کلو، جبکہ ناقص کوالٹی کے جوسز اور بوتلیں بھی مہنگے داموں بیچی جا رہی ہیں۔ عوام نے پیرا فورس انچارج بلال خان سے مطالبہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چھاپے مار کر قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے ۔