صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاول کے حوالے سے ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس

  • سرگودھا
ربیع الاول کے حوالے سے ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس

میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی زیر صدارت ربیع الاول کے حوالے سے ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔

 اجلاس میں جلوسوں کی سیکیورٹی، صفائی اور دیگر انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی سی نے کہا کہ علماء کرام اور امن کمیٹی کے تعاون سے محرم و صفر میں مثالی امن قائم رہا، جسے ربیع الاول میں بھی برقرار رکھا جائے گا۔ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، کمیٹی ممبران، پادری خلیل جاوید و دیگر نے شرکت کی اور سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی کے ساتھ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

پی این سی اے میں مون سون شجرکاری مہم افتتاح

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

بجلی بلوں میں پی ٹی وی لائسنس فیس ختم کر دی، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ