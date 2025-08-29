ربیع الاول کے حوالے سے ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی زیر صدارت ربیع الاول کے حوالے سے ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں جلوسوں کی سیکیورٹی، صفائی اور دیگر انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی سی نے کہا کہ علماء کرام اور امن کمیٹی کے تعاون سے محرم و صفر میں مثالی امن قائم رہا، جسے ربیع الاول میں بھی برقرار رکھا جائے گا۔ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، کمیٹی ممبران، پادری خلیل جاوید و دیگر نے شرکت کی اور سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی کے ساتھ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔