زائد نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے پر ہوٹل کو سیل کر دیا گیا
کلورکوٹ ( نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن اور ہدایات کی روشنی میں مہنگائی کے خلاف بھرپور اقدامات جاری ہیں۔
اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ہوٹل کو زائد نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے پر سیل کر دیا۔تفصیلات کے مطابق مذکورہ ہوٹل پر نان 20 روپے جبکہ روٹی 15 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی، جو کہ سرکاری نرخنامے کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ موقع پر موجود اے سی کلورکوٹ نے ہوٹل مالک کو 5 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا اور فوری طور پر ہوٹل سیل کر دیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ گراں فروشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی