صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو و ریلیف آپریشن کی رپورٹ جاری کر دی

  • سرگودھا
ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو و ریلیف آپریشن کی رپورٹ جاری کر دی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے دریائے راوی کی حالیہ سیلابی صورتحال اور اس دوران جاری ریسکیو و ریلیف آپریشن کے حوالے سے اب تک کی مجموعی رپورٹ جاری کر دی ہے ۔

رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کی حدود میں کسی بھی موضع کو نقصان نہیں پہنچا جبکہ 13 متاثرہ افراد کو بروقت ریسکیو کرکے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ضلعی سطح پر 6 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں موضع ملنگ، موضع کر، ماڑی پتن، چک نمبر 608 گ ب، شیرازا پتن، عالم شاہ اور موضع پیر صلاح الدین شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان کیمپس میں 36 افراد نے قیام کیا۔رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اب تک 3 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں تاہم کسی مریض کا اندراج نہیں ہوا۔ جانوروں کے علاج و معالجے کے لیے مجموعی طور پر 13 ویٹرنری کیمپس لگائے گئے جن میں سے 5 کیمپ گزشتہ 24 گھنٹوں میں قائم ہوئے ۔ ان ویٹرنری کیمپس میں 40 جانوروں کا علاج کیا گیا جبکہ 5 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔دریا میں پھنس جانے والے 3 افراد کو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ