ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو و ریلیف آپریشن کی رپورٹ جاری کر دی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے دریائے راوی کی حالیہ سیلابی صورتحال اور اس دوران جاری ریسکیو و ریلیف آپریشن کے حوالے سے اب تک کی مجموعی رپورٹ جاری کر دی ہے ۔
رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کی حدود میں کسی بھی موضع کو نقصان نہیں پہنچا جبکہ 13 متاثرہ افراد کو بروقت ریسکیو کرکے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ضلعی سطح پر 6 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں موضع ملنگ، موضع کر، ماڑی پتن، چک نمبر 608 گ ب، شیرازا پتن، عالم شاہ اور موضع پیر صلاح الدین شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان کیمپس میں 36 افراد نے قیام کیا۔رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اب تک 3 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں تاہم کسی مریض کا اندراج نہیں ہوا۔ جانوروں کے علاج و معالجے کے لیے مجموعی طور پر 13 ویٹرنری کیمپس لگائے گئے جن میں سے 5 کیمپ گزشتہ 24 گھنٹوں میں قائم ہوئے ۔ ان ویٹرنری کیمپس میں 40 جانوروں کا علاج کیا گیا جبکہ 5 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔دریا میں پھنس جانے والے 3 افراد کو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔