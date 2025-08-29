دیرینہ رنجش پر مخالف پر تشدد،استرے سے کان کا ٹ ڈالا
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ شاہ پور نے عقیل حیدر سکنہ مانگوال کی رپورٹ پر تشدد و مارپیٹ کرنے ، اُسترے سے اس کا کان کاٹنے پر پر ایک خاتون سمیت پانچ نامزدمسلح ملزمان اور تین نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔۔۔
عقیل حیدر نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ رات دس بجے کے قریب احمد فراز کے ہمراہ اپنے گھر سے عبداللہ کالونی جا رہے تھے کہ ملزمان علی شاہ مسلح استرا، ہاشم مسلح 223 بور رائفل ، شوکت شاہ مسلح ہاکی ، ککے شاہ مسلح چاقو، ظہور شاہ ملزم مشورہ ، زینت بی بی اقوام قریشی سکنائے شاہ یوسف و تین نامعلوم افراد نے انہیں روک لیا ، شوکت شاہ نے للکار کر رہا کہ یہ بچ کر نہ جانے پائے ، علی شاہ نے وار استرا کر کے اس کا کان کاٹ دیا جبکہ ککے شاہ نے اس کی ٹانگ پر چاقو کے وار کئے جس سے وہ زخمی ہو گیا وجہ عناد ملزمان کے ساتھ عقیل حیدر شاہ کی سابقہ رنجش بتائی جاتی ہے ۔