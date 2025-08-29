اسد مگسی کی زیر صدارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سایہ حیدر خان، اے ڈی سی جی سلمان احمد لون، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال، ایکسئین ایریگیشن جناح بیراج احمد رفیق، ایکسئین ایریگیشن اسد شفیق سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کو ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور تحصیل میانوالی و عیسیٰ خیل کے کچے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ریسکیو 1122 کا فیلڈ عملہ 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے ۔ فلڈ ریلیف کیمپس کو مکمل فعال رکھا جائے اور تمام ادویات، ویکسینز اور جانوروں کے لیے چارے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔