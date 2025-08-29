سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے معاشی پالیسیوں کو حتمی شکل د ینا ہو گی، مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ 2047تک 3ٹریلین کی معیشت بننے کیلئے آ با د ی و ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہو گا۔۔۔
ا س سلسلہ میں سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے معاشی پالیسیوں کو حتمی شکل د ینا ہو گی پاکستا ن کی معیشت میں آ گے بڑھنے کی بھرپور صلا حیت موجو د ہے لیکن ا س سلسلہ میں پلاننگ کی اشدضرورت ہے بجلی گیس پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی اور ٹیکسز بھی گھٹا ئے جا ئیں تا کہ پیداوار ی لا گت کم ہو نے سے پا کستا نی معیشت د یگر ممالک کے ساتھ مقابلہ کی پو ز یشن میں آسکے ۔