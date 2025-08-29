صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سیلا ب سے نمٹنے کا مستقل حل صرف اور صرف ڈیموں کی تعمیر ہے ،جو ادخرم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م وڑائچ نے کہا ہے کہ سیلا بی صورتحا ل سے نمٹنے کیلئے۔۔۔

 ا س کا مستقل حل صرف اور صرف ڈیموں کی تعمیر ہے ا س لیے حکو مت پانی کے ذخا ئر تعمیر کر نے پر خصوصی تو جہ دے جب تک کالابا غ ڈیم سمیت مختلف ڈیموں کی تعمیر مکمل نہیں ہو گی مسائل بنتے ہی رہے ہیں گے۔ ڈیموں کی تعمیر سے جہاں کھر بو ں رو پے کا پانی محفوظ ہوگا و ہا ں توا نا ئی کا مسئلہ حل ہو نے کے ساتھ ساتھ پا کستا ن معاشی اورزرعی طور پر مستحکم ہو گا۔ 

 

