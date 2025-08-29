صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی کرپشن ٹیم کی کارروائی ، کارپوریشن بلڈنگ انسپکٹر گرفتار

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اینٹی کرپشن ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کے بلڈنگ انسپکٹر عامر علی کو گرفتار کرلیاگیا۔

اینٹی کرپشن ٹیم نے ڈائریکٹر خالد کنور کی ہداِئت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرفراز وڑائچ کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کے بلڈنگ انسپکٹر عامر علی کو گرفتار کرلیاگیا۔ جس کی جانب سے مبینہ طور پر شہری کو گھر کے نقشہ کی منظوری کے عوض 50 ہزار روپے بطور رشوت وصول کئے گئے تھے ۔ جسے رشوت وصول کرتے ہوئے مبینہ طور پر رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیاگیا۔ جس کے خلاف مقدمہ بھی در ج کرلیا گیا۔

 

