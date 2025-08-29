ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام اہم اجلاس
ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام یونیورسٹی ملٹی پرپز ہال کے کمیٹی روم میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
ڈائریکٹر سٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر محمود الحسن نے ایجنڈ ا پیش کیا،اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے بالخصوص یونیورسٹی میں سب سے اہم طبقہ اس کے طالب علم ہوتے ہیں اور اس قیمتی سرمایہ کی بدولت ہی ادارے اور ملک و قوم کی تقدیر بدلی جاتی ہے ۔