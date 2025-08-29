صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام اہم اجلاس

  • سرگودھا
ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام اہم اجلاس

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام یونیورسٹی ملٹی پرپز ہال کے کمیٹی روم میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔

ڈائریکٹر سٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر محمود الحسن نے ایجنڈ ا پیش کیا،اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے بالخصوص یونیورسٹی میں سب سے اہم طبقہ اس کے طالب علم ہوتے ہیں اور اس قیمتی سرمایہ کی بدولت ہی ادارے اور ملک و قوم کی تقدیر بدلی جاتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامی غفلت، دریائے راوی کی سالہا سال سے صفائی نہ ہوسکی

تمام اداروں کو فوری، مؤثر اقدامات کی ضرورت : گورنر

وزیر قانون کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ

چینی اور آٹے کی سپلائی ، دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت

سیلاب، لیسکو ہیڈکوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سنٹر قائم

ورکرز ویلفیئر سکولوں کی مرحلہ وار سولر توانائی پر منتقلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ