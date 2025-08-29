چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے ،اکمل جسپال
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا ہے کہ چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی اور نا قص پالیسیوں کا منہ بولتاثبوت ہے صوبہ پنجا ب میں ا س وقت حکومتی ر ٹ نا م کی کو ئی چیز نہیں۔۔۔
مہنگا ئی بے ر وز گا ر ی اور لا قا نو نیت پنجا ب حکو مت کا ٹریڈ ما ر ک بن چکا ہے لمحہ فکریہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی بجا ئے حکو مت ا س وقت سیاسی مخالفین کو کچلنے پر توا نا ئیاں صرف کر ر ہی ہے چینی آٹا سمیت مختلف اشیا ئے ضروریہ کے نرخوں میں اضافہ ا س با ت کا ثبوت ہے کہ حکو مت نے عوا م کو مہنگا ئی ما فیا کے ر حم و کر م پر چھوڑ د یا ہے ۔