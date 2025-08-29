صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے ،اکمل جسپال

  • سرگودھا
چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے ،اکمل جسپال

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا ہے کہ چینی اور آٹا بحرا ن موجو د ہ حکو مت کی نا اہلی اور نا قص پالیسیوں کا منہ بولتاثبوت ہے صوبہ پنجا ب میں ا س وقت حکومتی ر ٹ نا م کی کو ئی چیز نہیں۔۔۔

مہنگا ئی بے ر وز گا ر ی اور لا قا نو نیت پنجا ب حکو مت کا ٹریڈ ما ر ک بن چکا ہے لمحہ فکریہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی بجا ئے حکو مت ا س وقت سیاسی مخالفین کو کچلنے پر توا نا ئیاں صرف کر ر ہی ہے چینی آٹا سمیت مختلف اشیا ئے ضروریہ کے نرخوں میں اضافہ ا س با ت کا ثبوت ہے کہ حکو مت نے عوا م کو مہنگا ئی ما فیا کے ر حم و کر م پر چھوڑ د یا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چائلڈ لیبر ، 50 پوش علاقوں کی فہرستوں کی تیاری

ڈپٹی کمشنر کا رنگپورہ، نیکاپورہ ودیگرنشیبی علاقوں کا دورہ

صوبائی وزیر خواجہ سلمان کاسیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

سائرہ افضل ،کمشنر،ڈی سی کاسیلاب پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ

مجسٹریٹس گرانفروشی پر بلا امتیاز کارروائی کریں ، اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ

سمبڑیال:سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ