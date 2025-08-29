صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کا کمیٹیوں سے مستعفی ہو نے کا فیصلہ نا مناسب ہے ،مرزا محمد الیاس

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)رہنماء مسلم لیگ ن مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ پاکستا ن میں سیلا بی صورتحا ل سے نمٹنے کیلئے حکومتی سطح پر اقدا ما ت جاری ہیں۔۔۔

 لیکن ا س تشویشنا ک صور تحا ل میں تحریک انصاف اور عمران خا ن اپنی ذا ت کے علاو ہ کچھ نہیں سوچ ر ہے سیلا بی ریلے کے دورا ن پی ٹی آئی کا مختلف کمیٹیوں سے مستعفی ہو نے کا فیصلہ ہر حوا لہ سے نا مناسب ہے پی ٹی آئی کو متاثرین کی بحا لی کیلئے حکو مت کا ساتھ د ینا چاہیے سیاسی دو کا ند ار ی چمکا نے کا سلسلہ پی ٹی آئی کیلئے کسی صور ت بھی مناسب نہیں ہے ۔

 

