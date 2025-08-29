پی ٹی آئی کا کمیٹیوں سے مستعفی ہو نے کا فیصلہ نا مناسب ہے ،مرزا محمد الیاس
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)رہنماء مسلم لیگ ن مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ پاکستا ن میں سیلا بی صورتحا ل سے نمٹنے کیلئے حکومتی سطح پر اقدا ما ت جاری ہیں۔۔۔
لیکن ا س تشویشنا ک صور تحا ل میں تحریک انصاف اور عمران خا ن اپنی ذا ت کے علاو ہ کچھ نہیں سوچ ر ہے سیلا بی ریلے کے دورا ن پی ٹی آئی کا مختلف کمیٹیوں سے مستعفی ہو نے کا فیصلہ ہر حوا لہ سے نا مناسب ہے پی ٹی آئی کو متاثرین کی بحا لی کیلئے حکو مت کا ساتھ د ینا چاہیے سیاسی دو کا ند ار ی چمکا نے کا سلسلہ پی ٹی آئی کیلئے کسی صور ت بھی مناسب نہیں ہے ۔