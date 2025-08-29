3ملزموں سے 70لٹر شراب برآمد کر لی گئی ،مقدمات درج
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)ریاض الخطیب کالونی کے قریب ایک مشکوک شخص کو روک کر چیک کیا تو اس کے کندھے پر لٹکائے ہوئے کین سے 30 لٹر شراب برآمد ہوئی۔۔۔
ملزم بلال سکنہ چک مظفرآباد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ایک اور واقعہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عادل عرف عادو کو گرفتارکرکے اسکے قبضہ ہزاروں مالیت کی 20لٹر سے زائد شراب برآمد کر لی ملزم لاہور کے علاقوں میں شراب سپلائی کرتا تھا ، تہور زمان سے 20 لٹر شراب برآمدہوئی تھی،ملزموں کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔