صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کے مکان کے تالے توڑ کر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

  • سرگودھا
خاتون کے مکان کے تالے توڑ کر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)قصبہ کنڈان میں دو افراد جاوید اور ناصر حیات نے ایک خاتون سویرا حیات کے مکان کے تالے توڑکر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔۔۔

 جس پر سویرا شاہین نے شور واوایلا کیا تو ملزمان نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور کہا کہ آئندہ اس طرف مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہو گا ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے سویرا شاہین کی رپورٹ پر جاوید اور ناصر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے سویرا شاہین نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ جوہر آباد میں رہتی ہے اور قصبہ کنڈان میں اپنے والد کا ہبہ کیا ہوا مکان دیکھنے آئی تھی کہ ملزمان اس پر حملہ آور ہو گئے اور اس کے مکان پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ