خاتون کے مکان کے تالے توڑ کر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)قصبہ کنڈان میں دو افراد جاوید اور ناصر حیات نے ایک خاتون سویرا حیات کے مکان کے تالے توڑکر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔۔۔
جس پر سویرا شاہین نے شور واوایلا کیا تو ملزمان نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور کہا کہ آئندہ اس طرف مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہو گا ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے سویرا شاہین کی رپورٹ پر جاوید اور ناصر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے سویرا شاہین نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ جوہر آباد میں رہتی ہے اور قصبہ کنڈان میں اپنے والد کا ہبہ کیا ہوا مکان دیکھنے آئی تھی کہ ملزمان اس پر حملہ آور ہو گئے اور اس کے مکان پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی ۔