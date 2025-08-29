سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 40سال پرانی گندگی صاف کر دی
سرگودھا (دنیا فورم)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے صفر ویسٹ کے زمرہ میں تین ارب روپے سے زائد کی بچت کی جبکہ شہر ی اور دیہی علاقوں سے 40 سالہ پرانے گندگی کے ڈھیروں کو صاف کر کے اہل سرگودھا کو ستھراماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل جیت لیے ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر اور سابق ایم پی اے عبدالرزاق ڈھلوں نے روزنامہ دنیا فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا اور بتایا کہ کمپنی نے عوام کو بہتر سے بہتر صفائی کی سہولتیں فراہم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور یکم ستمبر سے ہر گھر سے کوڑا اٹھانے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے جبکہ صفائی کے حوالہ سے رقم کی وصولی کے لیے بھی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ سیم نالہ سے قینچی موڑ پرانا پل اور اسی طرح نہر لوئر جہلم سے نوری گیٹ چوک اور ہسپتال تک جبکہ استقلال آباد سے نوری گیٹ تک صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹریکٹر کی مدد سے دونوں اطراف سے مٹی کے جو ڈھیر ہیں انہیں صاف کیا جا رہا ہے اسی طرح گلی محلوں میں بھی صفائی کے لیے اقدامات کو حتمی شکل دے دی ہے ،عبدالرزاق نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ جو گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے علاوہ پتھر بجری روڑی وغیرہ پڑی ہے ان کو اٹھانے کے لیے ٹریکٹر بھی لیے جائیں تاکہ صفائی کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد مل سکے ۔