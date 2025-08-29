حکومت توانائیاں پی ٹی آئی کے بجائے سیلاب متاثرین پر صرف کرے ،شفقت عباس اعوان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجو د ہ حکو مت ملک کی سب سے بڑ ی جماعت تحریک انصاف کو کچلنے پر توا نا ئیاں صرف کر نے کی بجا ئے سیلا ب متاثر ین کی بحا لی پر تو جہ د ے۔۔۔
ا س وقت حکو متی توجہ صرف اور صرف اپنی سیاسی دو کا ندار ی چمکا نے پر ہے صو بہ پنجا ب میں حکو متی ارباب اختیا ر کا سیلا ب کی تبا ہ کار یو ں پر کو ئی خا ص تو جہ نہ د ینا اور فوٹو سیشن تک محدود ر ہنا حیرا ن کن ہے پنجا ب حکو مت کا یہ وطیرہ ر ہا ہے کہ ا س نے وقت سے پہلے کبھی بھی مشکلا ت کا تدا ر ک نہیں کیا ہے ا یسا محسوس ہو تا ہے کہ پنجا ب کے حکمر انو ں کو اپنی ٹک ٹا ک اور فوٹو سیشن سر گر میوں سے ہی فرصت نہیں ہے ۔