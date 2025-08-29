صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت توانائیاں پی ٹی آئی کے بجائے سیلاب متاثرین پر صرف کرے ،شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
حکومت توانائیاں پی ٹی آئی کے بجائے سیلاب متاثرین پر صرف کرے ،شفقت عباس اعوان

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجو د ہ حکو مت ملک کی سب سے بڑ ی جماعت تحریک انصاف کو کچلنے پر توا نا ئیاں صرف کر نے کی بجا ئے سیلا ب متاثر ین کی بحا لی پر تو جہ د ے۔۔۔

 ا س وقت حکو متی توجہ صرف اور صرف اپنی سیاسی دو کا ندار ی چمکا نے پر ہے صو بہ پنجا ب میں حکو متی ارباب اختیا ر کا سیلا ب کی تبا ہ کار یو ں پر کو ئی خا ص تو جہ نہ د ینا اور فوٹو سیشن تک محدود ر ہنا حیرا ن کن ہے پنجا ب حکو مت کا یہ وطیرہ ر ہا ہے کہ ا س نے وقت سے پہلے کبھی بھی مشکلا ت کا تدا ر ک نہیں کیا ہے ا یسا محسوس ہو تا ہے کہ پنجا ب کے حکمر انو ں کو اپنی ٹک ٹا ک اور فوٹو سیشن سر گر میوں سے ہی فرصت نہیں ہے ۔

 

