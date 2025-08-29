یوسف رضا گیلانی سے ملک وحید امیر محمد ،مزمل علی کی ملاقات،چچا زاد بھائی کے انتقال پر تعزیت
کالاباغ (نمائندہ دنیا )سربراہ کالاباغ گروپ نواب ملک وحید خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء نواب ملک امیر محمد خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء نوابزادہ ملک مزمل علی خان نے گزشتہ روز۔۔۔
اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ آف پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی اور ان کے چچا زاد بھائی سید تنویر الحسن گیلانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا او دعائے مغفرت کے بعد پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔