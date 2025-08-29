صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی پی ایچ اے کے پارکس کے دورے ،تزئین و آرائش کا معائنہ

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے پارکس کی تزئین و آرائش کے لئے پی ایچ اے کے ہنگامی اقدامات جاری، ڈی جی پی ایچ اے چوہدری محمد ارشد کے مختلف پارکس کے دورے۔۔۔

 عوام کو صحت مندانہ ماحول اور مثبت تفریحی سہولیات کی فراہمی کے لئے ہدایات جاری کردی گئیں، تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے چوہدری محمد ارشد نے کمشنر کالونی میں نئے قائم ہونے والے الرحمن پارک اور جوہر کالونی پارک سمیت مختلف پارکس کے دورہ جات کے دوران وہاں جاری ترقیاتی منصوبہ جات اور تزئین و آرائش کے حوالہ سے جاری اقدامات کا جائرہ لیا، اس موقع پر انہوں نے سرگودھا کے پارکس میں عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور تفریحی معاملات کا بھی جائزہ لیتے ہوئے مزید بہتری کیلئے ہدایات جاری کیں ۔

 

