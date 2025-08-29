صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مچھلی والی گلی، اردوبازار ،بلاک نمبر2 دیگر مارکیٹوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سی او کارپوریشن ماجد بن احمد کی ہدایت پر سینئر انکروچمنٹ آفیسر ملک شاہد اور شہباز نے بھاری عملے کے ہمراہ اندرون شہر مچھلی والی گلی، اردوبازار۔۔۔

بلاک نمبر2سمیت اطراف کی مارکیٹوں میں بھرپور آپریشن کرتے ہوئے تجاوز کیا گیا بھاری سامان قبضہ میں لے لیا اس وورا ن پہلے سے جاری نوٹسز کی بنیاد پر دوبارہ تجاوزات قائم کرنے والے تاجروں کی چار دوکانیں سیل کی گئیں، اور قبضہ میں لیا گیا بھاری سامان سٹور میں جمع کروا دیا گیا۔ 

 

