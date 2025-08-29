پیرا ویٹرنری سٹاف میں 53 موٹرسائیکلیں تقسیم
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ شعبے میں ایک اور تاریخی اقدام کے تحت پیرا ویٹرنری سٹاف کو موٹرسائیکلیں فراہم کر دی گئیں۔
اس حوالے سے جناح ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی سابق ایم پی اے ملک فیروز جوئیہ تھے ۔ 53 پیرا ویٹس میں موٹرسائیکلوں کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ یہ اقدام دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔