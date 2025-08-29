دریائے چناب کیساتھ قائم حفاظتی بند مکمل طور پر محفوظ:ڈی سی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر گزشتہ 24 گھنٹوں سے متاثرہ علاقوں میں موجود رہ کر امدادی سرگرمیوں کی براہِ راست نگرانی کر رہے ہیں۔
ہیڈ قادرآباد پر پانی کے بہاؤ میں بتدریج کمی ریکارڈ کی گئی ہے جو کم ہو کر 9 لاکھ کیوسک رہ گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سرگودہا کی حدود میں کوٹ مومن کے مقام پر دریائے چناب کے ساتھ قائم 41 کلومیٹر طویل حفاظتی بند مکمل طور پر محفوظ ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا بروقت انخلاء مکمل کر لیا گیا ہے ۔ اب تک 25 سو کے قریب متاثرہ افراد اور 17 سو سے زائد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے دیگر انتظامی افسران کے ہمراہ رات ریلیف کیمپ میں گزاری اور دریائے چناب کی صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹ لیتے رہے ۔ گزشتہ صبح انہوں نے تخت ہزارہ، ہلال پور اور مڈھ رانجھا ریلیف کیمپس کا دورہ کیا اور وہاں موجود متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔