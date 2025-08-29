صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر اور آر پی او کا کوٹمومن میں چناب میں سیلاب کا جائزہ

  • سرگودھا
کمشنر اور آر پی او کا کوٹمومن میں چناب میں سیلاب کا جائزہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ریجنل پولیس آفیسر شہزاد آصف خان کے ہمراہ کوٹمومن میں دریائے چناب کی سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تیسرا دورہ کیا۔

 اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم، چیف انجینئر انہار صداقت لطیف سمیت پاک فوج اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ چناب کے قریبی علاقوں سے 15 سو سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور انخلاء کا عمل مکمل ہو چکا ہے ۔ طالب والا برج کے نیچے سے تیز پانی کا ریلہ گزر رہا ہے تاہم تمام محکمے الرٹ ہیں اور صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ۔ میڈیکل، لائیو اسٹاک اور ریسکیو کے تمام کیمپس مکمل طور پر فعال ہیں اور متعلقہ ادارے دن رات پوری توانائی کے ساتھ خدمات سرانجام دے رہے ہیں کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ انسانی جان کی حفاظت سب سے مقدم ہے ، اسی مقصد کے تحت بروقت انخلاء کو ممکن بنایا گیا ہے ۔ آر پی او شہزاد آصف خان نے کہا کہ پولیس، ریسکیو اور انتظامیہ کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں مسلسل گشت کر رہی ہیں اور صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی جا رہی ہے ۔ کمشنر اور آر پی او نے تخت ہزارہ کیمپ، کچا گودنا، طالب والا بند اور حلال پور کیمپ سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چائلڈ لیبر ، 50 پوش علاقوں کی فہرستوں کی تیاری

ڈپٹی کمشنر کا رنگپورہ، نیکاپورہ ودیگرنشیبی علاقوں کا دورہ

صوبائی وزیر خواجہ سلمان کاسیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

سائرہ افضل ،کمشنر،ڈی سی کاسیلاب پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ

مجسٹریٹس گرانفروشی پر بلا امتیاز کارروائی کریں ، اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ

سمبڑیال:سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ