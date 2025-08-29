کمشنر اور آر پی او کا کوٹمومن میں چناب میں سیلاب کا جائزہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ریجنل پولیس آفیسر شہزاد آصف خان کے ہمراہ کوٹمومن میں دریائے چناب کی سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تیسرا دورہ کیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم، چیف انجینئر انہار صداقت لطیف سمیت پاک فوج اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ چناب کے قریبی علاقوں سے 15 سو سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور انخلاء کا عمل مکمل ہو چکا ہے ۔ طالب والا برج کے نیچے سے تیز پانی کا ریلہ گزر رہا ہے تاہم تمام محکمے الرٹ ہیں اور صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ۔ میڈیکل، لائیو اسٹاک اور ریسکیو کے تمام کیمپس مکمل طور پر فعال ہیں اور متعلقہ ادارے دن رات پوری توانائی کے ساتھ خدمات سرانجام دے رہے ہیں کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ انسانی جان کی حفاظت سب سے مقدم ہے ، اسی مقصد کے تحت بروقت انخلاء کو ممکن بنایا گیا ہے ۔ آر پی او شہزاد آصف خان نے کہا کہ پولیس، ریسکیو اور انتظامیہ کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں مسلسل گشت کر رہی ہیں اور صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی جا رہی ہے ۔ کمشنر اور آر پی او نے تخت ہزارہ کیمپ، کچا گودنا، طالب والا بند اور حلال پور کیمپ سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔