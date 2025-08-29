صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری املاک پر قبضے کر کے لگوائے گئے بجلی میٹر منسوخ کرنے ، کارروائی کا حکم

  • سرگودھا
سرکاری املاک پر قبضے کر کے لگوائے گئے بجلی میٹر منسوخ کرنے ، کارروائی کا حکم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرکاری املاک پر ناجائز قبضے کر کے ملی بھگت سے لگوائے گئے بجلی کے تمام میٹر کنکشن منسوخ کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کے احکامات جاری کر دیئے گئے۔۔۔

ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ناجائز قابضین کی جانب سے واپڈا اور دیگر صوبائی محکموں کی ملی بھگت سے جعلی دستاویزا ت کے ذریعے بجلی کے سینکڑوں میٹرلگوا رکھے ہیں، جس پر فیسکو اور صوبائی محکموں کو مشترکہ طور پر ایکشن لینے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کی گئی ہے اس ضمن میں پہلے مرحلہ میں بازاروں کی فیزیکل چیکنگ اور ریکارڈ سے تصدیق کا عمل آئندہ چند روز تک شروع ہونے کا امکان ہے ۔اس حوالے سے ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں جن کو پولیس کی معاونت بھی حاصل ہو گی ،کسی بھی قسم کی مزاحمت کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت بھی کردی گئی ہے ،ذرائع کے مطابق سرکاری امور میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کروئے جائیں گے ۔

 

