سیلاب : سرکاری افسروں ، عملے کی چھٹیاں منسوخ : دریاؤں ، نہروں میں نہانے پر پابندی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پنجاب اور سرگودہا ڈویژن میں شدید سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تمام سرکاری افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ۔
ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے مطابق زچگی، میڈیکل، اسٹڈی اور بیرونِ ملک چھٹی کے علاوہ باقی تمام چھٹیاں فوری طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تمام افسروں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوراً اپنے محکموں میں رپورٹ کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ احکامات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ سیلابی صورتحال میں عوام کو ہ ر ممکن مدد فراہم کی جا سکے ۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر نے حالیہ مون سون بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت ضلع سرگودہا میں دریائے جہلم ، چناب اور نہروں کے کنارے تیراکی و نہانے اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔ جاری حکم نامے کے مطابق حالیہ شدید بارشوں کے باعث دریاؤں اور نہروں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے جس سے قیمتی جانوں کو خطرہ لاحق ہے ۔ اس کے علاوہ وبائی امراض کے پھیلنے اور حادثات کے خدشے کے پیش نظر یہ اقدام عوامی حفاظت کے لیے ضروری ہے ۔ پابندی کا نفاذ آج سے اگلے 30 دن تک جاری رہے گا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔