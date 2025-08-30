صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کے رہنمائوں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

  • سرگودھا
مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کے رہنمائوں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کے صوبائی و مقامی راہنماوں ضلع سرگودھا مرکزیہ اور اہلحدیث یوتھ ونگ کے ضلعی نمائندہ وفد نے مڈھ رانجھا، تخت ہزارہ، ہلال پورہ اور سیلاب سے متاثرہ دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔

 وفد میں سینئر نائب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب حافظ میاں عبدالغفار آزاد، ناظم شعبہ خدمت خلق حافظ سیف اﷲ کمیر پوری، ناظم میڈیا کوارڈینیٹر امیر افضل اعوان، قائم مقام امیر مرکزیہ سرگودھا مولانا عبدالمجید یزدانی، حافظ کاشف علی عثمانی، حافظ محمد یعقوب اور دیگر راہنما شامل تھے ۔ 

 

